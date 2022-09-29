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  4. 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı

29.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"At üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen oyunda Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1, Kırgızistan da Türkiye'yi 9-3 mağlup etti

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti.

Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazandı.

Kökbörü müsabakaları etkinliğin diğer günlerinde de devam edecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı

- "At üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen oyunda Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1, Kırgızistan da Türkiye'yi 9-3 mağlup etti

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

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