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  4. 4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

16.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada 90 sporcu mücadele ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen "4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışlarında farklı illerden 90 sporcu dereceye girmek için pedal çeviriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Bisiklet Temsilciliği işbirliğinde MTB (dağ bisikleti) yarışı düzenlendi.

Karadeniz Mahallesi'nde yapılan yarışlar, yıldız erkek, genç erkek, elit erkek, master erkek A, master erkek B, genç kadın, elit kadın ve master kadın kategorilerinde 90 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Gün boyu sürecek yarışlarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon, AA muhabirine, yarışların geleneksel hale geldiğini söyledi.

Limon, yarışlara katılımın güzel olduğunu belirterek, "Bu yıl yarışlarımızı kurumlarımızın desteğiyle düzenliyoruz. Farklı illerden gelen sporcularla yarışlarımız gün boyunca devam edecek. Yarışların sonunda sponsorlarımızın desteğiyle sporcularımıza ödüllerini vereceğiz. Güzel yarışlarla günü tamamlamak istiyoruz." dedi.

Sporculardan Okan Aydoğan da yarışa İstanbul'dan katıldığını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yarışmalara katılığını ifade eden Aydoğan, "Yarışlara düzenli olarak gelmeye çalışıyorum. Bisikletçiler için çok güzel bir organizasyon. Diğer yıllar yarışlarda derece elde etmiştim. Bugün de güzel ve zorlu yarışlar olacak ama yine buradan dereceyle ayrılmak istiyorum." diye konuştu.

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

- Yarışmada 90 sporcu mücadele ediyor

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

4. Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları başladı

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