"4. Uluslararası Gastronomi Festivali"nde son gün yoğunluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "4. Uluslararası Gastronomi Festivali"ne gelen ziyaretçiler, Güneydoğu ve Gaziantep'e ait birçok yöresel lezzeti tattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde bu yıl "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla gerçekleştirilen festivalin son günü, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festival Park'ta hazırlanan alanda Güneydoğu ve Gaziantep'teki yemek işletmeleri, kendileri için kurulan stantlarda hazırladıkları lezzetleri ziyaretçilere sundu.

Festivale gelen ziyaretçiler, birçok lezzeti tatma fırsatı buldu. Festivalde özellikle kebap ve tatlı stantlarında yoğunluk oluştu.

Lokanta işletmecilerinden Mehmet Taşdelen, AA muhabirine, festivalin çok güzel geçtiğini söyledi.

Festivalin son günü olması nedeniyle üzüldüklerini ifade eden Taşdelen, "Ziyaretçiler için burada birçok şey var. Lezzet, dostluk, sevgi, şamata var, hüzün hariç her şey var. Dışarıdan birçok ziyaretçi var. Festivalde çok yoğun bir kalabalık var. Festival alanına girmek bile zor, adeta izdiham var. Kebabı, baklavası, katmeri her lezzet burada." dedi.

İşletme sahibi Rıdvan Özçetin ise festivale çok yoğun ilgi olduğunu belirterek, ziyaretçilerin birçok lezzeti tattığını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Havva Koç da festivalin gastronomi kentine yakışır şekilde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Festivale ilginin yüksek olduğunu anlatan Koç, "Festivalle kentin tanıtımına ilişkin güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu etkinlikle kentin lezzetleri ve insanları çok güzel tanıtılıyor. Bir Gaziantepli olarak bize gurur veriyor. Festivalde birçok tadın ve lezzetin bir arada olması güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Festival, bugün Derya Uluğ'un konseriyle son bulacak.