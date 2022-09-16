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  4. 4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

16.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde bu yıl "Sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik" temasıyla gerçekleştirilen festivalde çeşitli yemek yarışmaları, paneller, söyleşiler ve workshop etkinlikleri yapıldı.

Kebap ustası Faruk Kılınçoğlu, AA muhabirine yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin coşkulu başladığını ifade eden Kılınçoğlu, "İlk günü çok yoğun beklemiyorduk ama bizim Antep'in yarısı buradaydı. Beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Bugün ikinci günümüz. Gelmek isteyeni bekleriz." dedi.

Tost ustası Erol Sorgulu ise festivalde yöreye ait yüzlerce lezzetin bulunduğunu ifade etti.

İlgiden memnun olduklarını belirten Sorgulu, "Festival çok güzel gidiyor. Canınız ne istiyorsa burada bulursunuz. Tost, kebap, yuvalama kısaca yöresel lezzetlerin hepsi var. Antep'e özgü her şey var. Çevre illerden çok gelen var, Diyarbakır, Malatya, Adana, Şanlıurfa gibi illerden gelen çok. Hafta sonu daha yoğun olacak tatil olduğu için." dedi.

Ziyaretçilerden Durmuş Ali Küçük de ailesiyle Antalya'dan iki günlüğüne kente geldiğini söyledi.

Tarihi ve turistik yerleri gezdiğini ve çok etkilendiğini anlatan Küçük, "Burayı çok sevdik. Festival alanı çok güzel. İki günlüğüne geldik ama festivali görünce bir gün daha kalmaya karar verdik. Lahmacun, sıkma gibi yöresel lezzetleri yedik." ifadesini kullandı.

Festival 18 Eylül'e kadar sürecek.

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep festival yemek yoğunluk

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:31
İkindi
16:01
Akşam
18:45
Yatsı
20:01
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