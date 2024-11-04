40. yaşını kutladı! Berrak Tüzünataç'ın pastasındaki mesaj dikkat çekti! 'Daha olgun daha...'

Pantolon ve dekolteli büstiyer giyen ünlü ismin doğum günü tarzı çok beğenildi. Tüzünataç, parti fotoğraflarnı "Sonu çokomelli. Neyse ki dostlarımı 40’ı kutlayacağım ve abartacağım konusunda uyarmıştım. Sözümü de tuttum. Sizi çok seviyorum, her şey için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.