40. yaşını kutladı! Berrak Tüzünataç'ın pastasındaki mesaj dikkat çekti! 'Daha olgun daha...'

Instagram paylaşımlarıyla olduğu kadar kariyeriyle ve özel hayatıyla da konuşulan bir isim haline gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, son zamanlarda verdiği pozlarla gündem oluyor. Ceket, beyaz boxer ve çorap kombiniyle cesur pozlara imza atan Tüzünataç geçtiğimiz günlerde açlarını platin sarısına çevirmişti ve Didem Soydan'a benzetilmişti.
Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan sevilen oyuncu Berrak Tüzünataç, 40. yaşını büyük bir partiyle kutladı. Yakın arkadaşları Edis, Oğulcan Engin, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk'ün de olduğu arkadaş grubuyla bir araya geldi.
Tüzünataç'ın pastası ise partinin dikkat çeken detayları arasındaydı. "Her zamankinden daha olgun, daha akıllı ve daha ateşli" yazısı gündem oldu.
Pantolon ve dekolteli büstiyer giyen ünlü ismin doğum günü tarzı çok beğenildi. Tüzünataç, parti fotoğraflarnı "Sonu çokomelli. Neyse ki dostlarımı 40’ı kutlayacağım ve abartacağım konusunda uyarmıştım. Sözümü de tuttum. Sizi çok seviyorum, her şey için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.