46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'ndan samanlıkta seksi pozlar

Son olarak sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir’de rol alan eski Türkiye güzeli Ebru Cündübeyoğlu yıllara meydan okuyor.
SAMANLIKTA SEKSİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Eski Türkiye güzellerinden, oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yıllara meydan okuyor.
1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında.
Samanlıkta fotoğraf çekimi yapan ünlü oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Fotoğraflarının altına "Bir iğneye bakmıştık" notunu düşen Cündübeyoğlu'na çok sayıda övgü dolu yorum geldi.
Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Ebru Cündübeyoğlu'na çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.