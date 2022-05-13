47 yaşındaki Ceylan'dan çok konuşulacak klip! "Türkülerin Marilyn Monroe’si"

Yansın Ankara şarkısına çektiği kliple dikkatleri üzerine çeken Ceylan, Marilyn Monroe'ya benzetilince sosyal medyada gündem oldu.

Estetikle bambaşka biri olan bir dönemin 'Küçük Ceylan'ı gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeni şarkısı 'Yansın Ankara' önceki gün piyasaya çıktı.

İmajıyla herkesi şaşkına çeviren Ceylan'ı görenler yorum yağmuruna tuttu.

"Ankara havasında Marilyn Monroe da bir başka oluyormuş"

"Türkülerin Marilyn Monroe’si geldi açılalım lütfen" gibi yorumlar geldi.