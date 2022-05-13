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  4. 47 yaşındaki Ceylan'dan çok konuşulacak klip! "Türkülerin Marilyn Monroe’si"

47 yaşındaki Ceylan'dan çok konuşulacak klip! "Türkülerin Marilyn Monroe’si"

13.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin 'Küçük Ceylan'ı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son klibiyle dikkatleri üzerine çekti. Marilyn Monroe'ya benzetilen Ceylan'a yorum yağdı.

Yansın Ankara şarkısına çektiği kliple dikkatleri üzerine çeken Ceylan, Marilyn Monroe'ya benzetilince sosyal medyada gündem oldu.

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Estetikle bambaşka biri olan bir dönemin 'Küçük Ceylan'ı gündeme bomba gibi düştü.

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Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeni şarkısı 'Yansın Ankara' önceki gün piyasaya çıktı.

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İmajıyla herkesi şaşkına çeviren Ceylan'ı görenler yorum yağmuruna tuttu.

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"Ankara havasında Marilyn Monroe da bir başka oluyormuş"

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"Türkülerin Marilyn Monroe’si geldi açılalım lütfen" gibi yorumlar geldi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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