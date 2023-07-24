47 yaşındaki Nefise Karatay botoks açıklamasıyla dalga konusu oldu! Paylaşım tatilden geldi

Bri döneme damga vuran modellerden Nefise Karatay son günlerde yaptığı bir açıklamayla gündemde. Mehmet Ali Erbil ile pozlarıyla hafızalara hazınan model katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok” dedi, mimiklerini gösterdi.

Oyuncu ve sunucu açıklamasında "Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" dedi.

Ancak bu açıklama yüzünden sosyal medyanın diline düştü. Mimik yaparken ki halleri paylaşılan Karatay'ı görenler "Yapamıyorken yapmaya çalışmak", "Ne diyorsun ya mimik yapamıyorsun" tepkileri aldı.

Nefise Karatay ise tepkilere doğal pozlarını paylaşarak "Botoksuz, dolgusuz" dedi ve sözlerinin arkasında durduğunu gösterdi.