5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer smokin giyince gündem oldu

Son olarak "Bursa Bülbülü" ismi projesi ile sevenleriyle buluşan Ata Demirer son dönemde, verdiği kilolar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Şu sıralar Uğur Yücel, Esra Bilgiç gibi isimlerle film çeken Ata Demirer son haliyle olay oldu.



NASIL ZAYIFLADI?

Bir İhtimal Daha Var setinin son gününde yaptığı smokinli paylaşımlarla adından söz ettiren Ata Demirer'e yorum yağdı.

Ata Demirer'e Demet Özdemir "Heyt" yorumunda bulunurken takipçileri ise "ne kadar zayıflamışsın" yorumları yağdırdı.

Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip zayıflama sırrını paylaşmıştı.

Ata Demirer "Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." demişti.