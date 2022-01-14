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  4. 50 yaşında ikiz annesi olmuştu! Füsun Demirel'in çocukları büyüdü

50 yaşında ikiz annesi olmuştu! Füsun Demirel'in çocukları büyüdü

14.01.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Aziz dizisiyle ekrana gelen 63 yaşındaki başarılı oyuncu Füsun Demirel, geç anne olmanın etkisini ve anneliğin kendisine kattıkları hakkında açıklama yaptı.

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtlayan başarılı isim, anneliği hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı.

"UZMANLAR YAŞIMIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Geç yaşta anne olmaya karar verdikten sonra hayatınızda neler değişti? Hamilelik sürecindeki tecrübelerinizi paylaşır mısınız?" sorusuna, "Uzun kariyer sürecim sonunda geri dönüp baktığımda eksik bir seyler var dedim hep çok istediklerimi gerçekleştirdim. Ama bir sey eksik kaldı. Annelik. Yaşımın önemli olmadığını uzmanlar söylediğinde cesaret geldi. Her bünye farklıydı herkeste anatomik yapı farklıydı. Dolayısıyla benim yapım genç kalmıştı ve annelik için doğru adaydım. Uzun, meşakkatli bir süreç yaşadım. Ve hamile kaldığımda, hele ikiz bebekler olduğunu öğrendiğim anda çok ağlamıştım. Zaten duygusal oluyorsunuz. Bol ağlama, bol duyarlılık... Hamilelikte de hep çalıştım son bir haftaya kadar setteydim."

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"ANNELİK YAŞI HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Geç anne olanlara tavsiye veren Füsun Demirel, "Kadınlar artık kariyerleri için çok çalışıyor. Annelik 40’lı yaşlara kadar ötelendi. Elbette çocukla anne arasında yaş farkı uçurumlarca olmamalı. Ama önceden dediğim gibi, kendine bakmış, sağlıklı, anatomisi doğru işleyen, rahim yapısı sağlıklı bir kadın için annelik yaşı hiç önemli değil. Cesurca bu projeye imza atabilirler." dedi.
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İkizleri 13 yaşına giren Füsun Demirel, "Anneliği kutsallaştırmıyorum. Ama yaşamın en güçlü öğretilerinden birisi annelik süreci. Sabretmek, sebat etmek, dayanma gücü, fedakarlık, onun için var olma hali, aşk, en yüce aşk... Hepsi bu sınavda var." diyerek anneliğin kendisine kattıklarını anlattı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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