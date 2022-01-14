50 yaşında ikiz annesi olmuştu! Füsun Demirel'in çocukları büyüdü

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtlayan başarılı isim, anneliği hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı.

"UZMANLAR YAŞIMIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Geç yaşta anne olmaya karar verdikten sonra hayatınızda neler değişti? Hamilelik sürecindeki tecrübelerinizi paylaşır mısınız?" sorusuna, "Uzun kariyer sürecim sonunda geri dönüp baktığımda eksik bir seyler var dedim hep çok istediklerimi gerçekleştirdim. Ama bir sey eksik kaldı. Annelik. Yaşımın önemli olmadığını uzmanlar söylediğinde cesaret geldi. Her bünye farklıydı herkeste anatomik yapı farklıydı. Dolayısıyla benim yapım genç kalmıştı ve annelik için doğru adaydım. Uzun, meşakkatli bir süreç yaşadım. Ve hamile kaldığımda, hele ikiz bebekler olduğunu öğrendiğim anda çok ağlamıştım. Zaten duygusal oluyorsunuz. Bol ağlama, bol duyarlılık... Hamilelikte de hep çalıştım son bir haftaya kadar setteydim."

"ANNELİK YAŞI HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Geç anne olanlara tavsiye veren Füsun Demirel, "Kadınlar artık kariyerleri için çok çalışıyor. Annelik 40’lı yaşlara kadar ötelendi. Elbette çocukla anne arasında yaş farkı uçurumlarca olmamalı. Ama önceden dediğim gibi, kendine bakmış, sağlıklı, anatomisi doğru işleyen, rahim yapısı sağlıklı bir kadın için annelik yaşı hiç önemli değil. Cesurca bu projeye imza atabilirler." dedi.



İkizleri 13 yaşına giren Füsun Demirel, "Anneliği kutsallaştırmıyorum. Ama yaşamın en güçlü öğretilerinden birisi annelik süreci. Sabretmek, sebat etmek, dayanma gücü, fedakarlık, onun için var olma hali, aşk, en yüce aşk... Hepsi bu sınavda var." diyerek anneliğin kendisine kattıklarını anlattı.