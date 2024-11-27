52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle poz verdi! Kusursuz fiziğine bakan bir daha baktı...

"Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar.Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum."