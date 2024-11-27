52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle poz verdi! Kusursuz fiziğine bakan bir daha baktı...

Kızları Derin ve Deren Talu'nun açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen 52 yaşındaki Defne Samyeli, kusursuz fiziği ve cildiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, yine tarzı ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
Kızı Deren Talu'nun doğum gününde tercih ettiği siyah straplez mini elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Defne Samyeli'ye beğeni yağdı.
Ünlü isim güzelliğiyle ve kusursuz cildiyle adeta yıllara meydan okuyor.
Samyeli geçtiğimiz dönemlerde gençlik sırrını şu sözlerle açıklamıştı: "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum."
"Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar.Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum."
"Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm."
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