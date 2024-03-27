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6-1'lik Avusturya mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından millilere çok sert sözler! "Atan da yok tutan da yok"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 08:46
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Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yaptığı özel maçlarla sürdüren A Milli Takım, son oynadığı Avusturya mücadelesinden 6-1'lik mağlubiyetle ayrılırken bu durum herkesi çok üzmüştü. Spor yazarları oynanan mücadeleyi değerlendirirken Ay-yıldızlılar için sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı maçlarla sürdürüyor.

Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya ile Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, İtalyan hakem Daniele Chiffi’nin düdük çaldığı müsabakada Ernst-Happel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

6-1'LİK MAĞLUBİYET!

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7 golün çıktığı maçta kazanan 6-1'lik skorla ev sahibi Avusturya oldu. Geçtiğimiz günlerde oynanan alınan 1-0'lık Macaristan yenilgisi sonrası bu farklı mağlubiyet moralleri bozarken, spor yazarları dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"ADANA DEMİRSPOR KAFASINDAN ÇIKMALI" (Uğur Meleke/Hürriyet) 

"180 dakikada santrfor rolünde Enes, Yusuf, Kenan ve Barış’ı denedik. 2 maçta 1 gol attık, o da penaltı dan. Montella’ya soruyorum: Elimizdeki santrfor havuzu çok mu iyiydi ki Semih Kılıçsoy’a ihtiyaç duymadık? Demirspor’la başarı yakaladığı santrforsuz model Adana’da kaldı artık. Montella’nın içinden Demirspor mantalitesini söküp, Türk pasaportu taşıyan en iyi futbolcularla çıkması lazım sahaya."

"SINIFI GEÇEMEDİK" (Ogün Temizkanoğlu)

"SINIFI GEÇEMEDİK" (Ogün Temizkanoğlu)

"Bu 11'in Avrupa Şampiyonası için yeterli olmadığını gördük. Özellikle ikinci dakikada yediğimiz golden sonra oyun hakimiyeti 1-1'i bulana kadar bize geçti. O dakikaya kadar istediğimiz oyunu oynadık. Skordan bağımsız olarak konuşuyorum. 6-1 ağır bir yenilgi ama oyun olarak da sınıfta kaldık. Geçemedik sınıfı."

"HAZIRLIK MAÇI DEYİP GEÇMEYELİM" (Murat Özbostan/Sabah)

"HAZIRLIK MAÇI DEYİP GEÇMEYELİM" (Murat Özbostan/Sabah)

"Evet eksiklerimiz fazla, kadro rotasyonlu ama haziranda tüm oyuncuların takıma katkısı olacak. Dolayısıyla oynadığımız iki maça bakarsak daha kat etmemiz gereken çok yol var. Herkes şapkayı önüne koyup düşünecek.. Hazırlık maçı deyip geçmek olmaz."

"ATAN VE TUTAN YOK" (Levent Tüzemen/Sabah)

"ATAN VE TUTAN YOK" (Levent Tüzemen/Sabah)

"Türk Milli Takımı'nın maalesef atanı da yok, tutanı da yok. Montella buna çözüm üretemezse Almanya'da hayal kırıklığı yaşarız. Kaleci Mert fazla top sektirmesine rağmen kötünün iyisi gibi görünüyor. Uğurcan hem formsuz hem de güvensiz. Golcü olarak elde sadece Cenk Tosun var. İtalyan hocanın iki hazırlık maçında kadro tercihleri "11 benzemez" gibiydi. İki maçta da iyi oynar gibi göründük ama aslında telaşlı ve uyumsuzduk, final paslarında golcü olmadığı için verimsiz kaldık."

"İKİ TARAFI DA YAPAMADIK" (Mehmet Özdilek)

"İKİ TARAFI DA YAPAMADIK" (Mehmet Özdilek)

"Ofansif tarafını yapamadık ama savunma tarafını da yapamadık. Bir önceki maçta takım savunmasını doğru yaptık, ofansif anlamda gelişmemiz lazım diyorduk. Bugün itibariyle iki tarafı doğru yapamadık. Belki 1-2 oyuncu iyiydi. Hakan'ı orta sahada tek görmemiz performans olarak onu çok ciddi derecede yordu. Onun haricinde ilk devrede Kenan hareketliydi. Oyuna girdikten sonra da Barış hücumda hareketliydi."

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