YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

21.06.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, "Mavi Caz" temasıyla başladı.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleştirilen festivalde, Mavi Caz Fotoğraf Sergisi açıldı, ardından İtalyan Nino Rota Ensemble Grubu konser verdi.

Ankara ve Bodrum Caz Festivalleri Direktörü Pınar Gürer, festival açılışında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini, yeniden keyifle ve mutlulukla bir arada olmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Bu yılın temasının "Mavi Caz" olduğunu dile getiren Gürer, "Bu yıl iklim krizine dikkat çekmek istedik. Bodrum'a en çok mavi yakışır diyoruz. Bodrum'un mavi kıyılarını sonuna kadar korumasını arzu ediyoruz. Mavi notalarda hüzünlü caz tınılarını yansıtacağız." dedi.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ile Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde 30 Haziran'a kadar devam edecek festival caz, blues konserleri, atölyeler ve sergilerle sanat dolu günler yaşatacak.

European Jazz Network üyesi olan festivalde, Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de yapılacak.

Festivalin bazı etkinlikleri çevrim içi izlenebilecek. Ücretsiz etkinliklerin de yer alacağı festivalde, aynı gün aynı mekanda yapılacak etkinlikler tek biletle izlenebilecek.

Salgın süreci önlemlerine de hassasiyet gösterilen festivalin sahne, seyirci alanları mesafe ve hijyen kurullarına uygun olacak.

Programa, "https://www.cazdernegi.org/festivals/bodrumcazfestivali" adresinden ulaşılabilecek.

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.