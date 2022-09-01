TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı.
Yarın 8 ülkeden 33 kulüp ve 313 sporcunun katılımıyla başlayacak organizasyon öncesi Hükümet Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Rumeli İskelesi'nde devam eden törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan gelen sporcuları misafir ettiklerini söyledi.
İlçenin yelken kulübü sayesinde bu sporda hızla ilerlediğini, şampiyonanın sporcuların kaynaşması adına da önemli fırsatlar sunacağını dile getiren Yüksel, salgın nedeniyle düşük seyreden katılımı gelecek yıllarda artırmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından yarışlara katılacak sporculara plaket verildi.
Törene sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu, belediye başkan yardımcıları ve aileler katıldı.
Organizasyon, 5 Eylül'de sona erecek.
6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz