İlçenin yelken kulübü sayesinde bu sporda hızla ilerlediğini, şampiyonanın sporcuların kaynaşması adına da önemli fırsatlar sunacağını dile getiren Yüksel, salgın nedeniyle düşük seyreden katılımı gelecek yıllarda artırmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi

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