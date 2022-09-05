TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları son gününde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 8 ülke ve 33 kulüpten 313 sporcu yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında "optimist" kategorisinde mücadele ediyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, son gün yarışlarının hava şartları nedeniyle diğer günlere göre geç başladığını söyledi.

Yarışların diğer 3 günün de tüm sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Uzel, "Yarışlara cuma günü başladık ve 3 gün boyunca çok güzel bir şekilde yarışlar tamamlandı. Bugün de tamamlanacak yarışların ardından akşam ödül töreni gerçekleştirilecek." diye konuştu.