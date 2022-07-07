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63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti

07.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla sürdü.

Temsili Nasreddin Hoca ve Çömezleri Eşek Yarışı Kortej Yürüyüşü, Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünden başladı.

Nasreddin Hoca'nın eşeği üzerinde halkı selamladığı kortejin stadyuma ulaşmasının ardından yerli ve yabancı halk dansları grupları, yarışlar öncesi izleyicilere gösteri sundu.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar önce grup elemelerinde ter dökerken, kazananlar eşeğe düz binme ve ters binme yarışlarında mücadele etti.

13 yarışmacının katıldığı eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanli birinci, İbrahim Vanli ikinci, Mevlüt Taştan üçüncü oldu.

10 yarışmacının katıldığı eşeğe ters binme yarışında da Yavuz Demiröz birinci, Orhan Arslan ikinci, Tuğba Tekten üçüncü sırada yer aldı.

En güzel gözlü eşek yarışmasında ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Müdürü Bünyamin Efe'den oluşan jürinin yaptığı değerlendirmede, İbrahim Vanli'nın "Şamil" adını verdiği eşeği birinci seçildi.

Yarışmalarda birincilere 350, ikincilere 250, üçüncülere 200'er lira ödül verildi.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

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