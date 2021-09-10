63 yaşındaki Madonna'dan üstsüz yatak pozu

Pop kraliçesi unvanıyla müzik tarihine geçen Madonna'nın Instagram'da paylaştığı üstsüz pozu bir anda dünya gündemine girdi.

MADONNA'DAN ÜSTSÜZ YATAK POZU

63 yaşındaki şarkıcı, siyah iç çamaşırı ve file çorabı ile üstsüz bir şekilde yatak pozu verdi.

Gençlik yıllarında şarkıları ve güzelliği ile pop dünyasını sallayan Modanna çıplak pozu ile güzelliğinden birşey kaybetmediğini de ıspatladı.

Vücuduna güvenen yıldız, hayranlarına tüm çıplaklığını gösterdi ve göğsünü koluyla kapatarak estetik bir hale büründü.

Modonna'nın saten bir eldiven giydiği ve sarı saçları ile de yüzünü kapatması dikkatten kaçmadı.