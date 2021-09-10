MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 63 yaşındaki Madonna'dan üstsüz yatak pozu

63 yaşındaki Madonna'dan üstsüz yatak pozu

10.09.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

63 yaşındaki Madonna, dantelli iç çamaşırıyla üstsüz bir şekilde çekilen pozlarını sosyal medyada paylaştı. Modonna, paylaşımlarıyla dünya gündemine oturdu.

Pop kraliçesi unvanıyla müzik tarihine geçen Madonna'nın Instagram'da paylaştığı üstsüz pozu bir anda dünya gündemine girdi.

MADONNA'DAN ÜSTSÜZ YATAK POZU

63 yaşındaki şarkıcı, siyah iç çamaşırı ve file çorabı ile üstsüz bir şekilde yatak pozu verdi.
Gençlik yıllarında şarkıları ve güzelliği ile pop dünyasını sallayan Modanna çıplak pozu ile güzelliğinden birşey kaybetmediğini de ıspatladı.
Vücuduna güvenen yıldız, hayranlarına tüm çıplaklığını gösterdi ve göğsünü koluyla kapatarak estetik bir hale büründü.
Modonna'nın saten bir eldiven giydiği ve sarı saçları ile de yüzünü kapatması dikkatten kaçmadı.
Başka bir çıplak fotoğraf daha paylaşan Madonna tamamen üstsüz bir poz verdi, ancak dikkatlice paylaşılan karede meme uçlarının saklanması dikkat çekti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.