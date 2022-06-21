67 yaşında diploma heyecanı yaşadı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege, diploma heyecanı yaşadı.

PAÜ'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için düzenlenen diploma töreni ikinci gününde kapalı spor salonunda eğitim, müzik ve sahne sanatları, turizm, spor bilimleri fakülteleri ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyetleriyle devam etti.

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü bitiren 67 yaşındaki Ali Rıza Ege de diplomasını 9 yaşındaki torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Ege, törende yaptığı konuşmada, hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitesinin PAÜ olduğunu söyledi.

Ege, gençlik yıllarında 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü de kazandığını ancak gidemediğini anlatarak, "O dönemde sağ-sol çatışması yüzünden okuyamamıştım. Resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitim öğretim dönemi yaşadım. Başta eşime bütün hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman 'amca' demediler, 'abi' dediler, manevi olarak çok da destek oldular. Müteşekkirim."​​​​​​​ diye konuştu.