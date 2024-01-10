7-1'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Skorbordu değiştirdiler... Sosyal medya kaynıyor

Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek ezici bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdığı mücadelenin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a yaptığı gönderme gündem oldu.

GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME

Sarı-Lacivertliler'de 7-1'lik maçın bitimine az bir zaman kala karşılaşmanın skorbordundaki Konyaspor logosu kaldırılarak yerine Galatasaray logosu konuldu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Yapılan bu hamlenin Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gönderme olarak algılanırken, Galatasaraylı taraftarlar bu olay sosyal medyada tepki gösterirken, Fenerbahçeli taraftarlar destekledi.

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