9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı sevilen yarışma programı MasterChef'te, 9 Eylül'de gerçekleşen takım ve dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı, eleme adayının kim olacağını seçti. İşte detaylar...

9 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te yarışmacılar İtalyan mutfağından en özel 7 tarifi yaptı ve jürinin beğenisine sundu. Jürinin tadımı sonrasında kazanın mavi takım olduğu açıklandı.

Dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda yüz yüze gelmek zorunda kaldı.

Bireysel dokunulmazlıkta en iyi tabağı çıkaran isim Emre oldu ve eleme adayı olarak Mert'in adını söyledi.