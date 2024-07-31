90+3'te gelen gol derin bir 'oh' dedirtti! Ülke puanını Szymanski kurtardı... İşte güncel sıralama

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde 4-3 kazandığı maçın rövaşında rakibini 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

UZATMALARDA GELEN GOL RAHATLATTI

Sarı-Lacivertliler galibiyeti 90+3'ncü dakikada Szymanski'nin ayağından gelen golle alırken, uzatmalarda gelen bu galibiyet ülke puanı sıralamasında bize derin bir oh çektirdi.

EĞER BERABERE KALSAYDIK...

Szymanski'nin bu golü ülke puanında 9. sıradaki yerimizi korumamızı sağladı. Beraberlik durumunda Çekya sıralamada üstümüzde yer alacaktı.