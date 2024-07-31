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  4. 90+3'te gelen gol derin bir 'oh' dedirtti! Ülke puanını Szymanski kurtardı... İşte güncel sıralama

90+3'te gelen gol derin bir 'oh' dedirtti! Ülke puanını Szymanski kurtardı... İşte güncel sıralama

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 08:21
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde 4-3 kazandığı maçın rövaşında rakibini 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

UZATMALARDA GELEN GOL RAHATLATTI

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Sarı-Lacivertliler galibiyeti 90+3'ncü dakikada Szymanski'nin ayağından gelen golle alırken, uzatmalarda gelen bu galibiyet ülke puanı sıralamasında bize derin bir oh çektirdi.

EĞER BERABERE KALSAYDIK...

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Szymanski'nin bu golü ülke puanında 9. sıradaki yerimizi korumamızı sağladı. Beraberlik durumunda Çekya sıralamada üstümüzde yer alacaktı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM
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1- İngiltere | 89.160

2- İtalya | 79.160

3- İspanya | 73.989

4- Almanya | 71.660

5- Fransa | 57.736

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Süper Lig son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi ülke puanı
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