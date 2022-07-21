90'ların sonuna damga vuran dizi Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekti.
Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah, değişimiyle sosyal medya gündeminde.
10 yaşında oynadığı Lamia karakteriyle ünlenen oyuncunun şimdiki hali ise çok farklı.
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Abdullah, Amerika'da da ekonomi alanı üzerine yüksek lisansını tamamlamıştı.
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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi
'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.
Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.
İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak
Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.
Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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