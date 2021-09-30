90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, eşiyle birlikte görüntülendi

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, evlendikten son ra İstanbul’u terk ederek Çeşme’ye yerleşmişti. Gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Tayfun Duygulu, eşi Tuğçe Duygulu ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Snob Magazin’in haberine göre; eşinin aynı zamanda menajerliğini yürüttüğünü söyleyen şarkıcı, "Yakın zamanda single albümüm çıkacak. Eşime yazdığım şarkıyı kliplendireceğiz. Aşk şarkısı bu" dedi.

SIRRINI AÇIKLADI

Duygulu, "Yıllar geçmesine rağmen hiç değişmemişsiniz. Sırrınız nedir?" şeklindeki soruya "Aşktan, eşime çok aşığım" yanıtını verdi.

"KIZ BABASI OLMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda gazeteci Arif Hür'e konuşan Tayfun Duygulu, "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" diyerek en büyük arzusunu dile getirmişti.

Tayfun Duygulu'nun eski eşi Tuğçe Duygulu'dan Milas ve Cansın adında iki oğlu bulunuyor.