90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna yıllar sonra ortaya çıktı! Zaman ona acımamış

4 Eylül 1995'ten 18 Haziran 2001'e kadar süren Zeyna: Savaşçı Prenses, 90'lı yılların en efsane dizileri arasındaydı.

Şatosunda oturup prensini bekleyen klasik prenseslere hiç benzemeyen başrol Zeyna, cesareti ve güzelliği ile aklımızı başımızdan alıyordu.

Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless başarılı oyunculuğu ise takdir toplamıştı.

Son olarak Spartacus'ta gördüğümüz Lawless, şimdilerde bambaşka birine dönüşmüş durumda.

Yıllar herkese olduğu gibi çocukluğumuzun Zeyna'sına da acımamış.

Lawless zamana yenik düşse de, mavi gözleriyle hala çok çekici.