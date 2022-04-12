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  4. 90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna yıllar sonra ortaya çıktı! Zaman ona acımamış

90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna yıllar sonra ortaya çıktı! Zaman ona acımamış

12.04.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damga vuran "Zeyna: Savaşçı Prenses" dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran Lucy Lawless, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Mavi gözleriyle hayran bırakan efsane oyuncunun son hali gündem oldu.

4 Eylül 1995'ten 18 Haziran 2001'e kadar süren Zeyna: Savaşçı Prenses, 90'lı yılların en efsane dizileri arasındaydı.

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Şatosunda oturup prensini bekleyen klasik prenseslere hiç benzemeyen başrol Zeyna, cesareti ve güzelliği ile aklımızı başımızdan alıyordu.

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Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless başarılı oyunculuğu ise takdir toplamıştı.

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Son olarak Spartacus'ta gördüğümüz Lawless, şimdilerde bambaşka birine dönüşmüş durumda.

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Yıllar herkese olduğu gibi çocukluğumuzun Zeyna'sına da acımamış.

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Lawless zamana yenik düşse de, mavi gözleriyle hala çok çekici.

ÜNLÜ OYUNCULARIN SON HALİ

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