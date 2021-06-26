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95. Gazi Koşusu hangi kanalda canlı izlenir? 95 Gazi Koşusunu kim kazanacak?

26.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1926'dan beri devam eden Gazi Koşusu etkinliğine ilişkin sporseverler araştırma yapıyor. Koşunun ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşeceği merak ediliyor. Gazi Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Peki 95. Gazi Koşusu hangi kanalda canlı izlenir? 95 Gazi Koşusunu kim kazanacak? İşte ayrıntılar...

Sporseverler "95. Gazi Koşusu hangi kanalda canlı izlenir?" , "95 Gazi Koşusunu kim kazanacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 95. Gazi Koşusu bugün gerçekleştirilecek. 95. Gazi Koşusunu, Türkiye Jokey Kulübü düzenleyecek. İşte ayrıntılar...

95. Gazi Koşusu hangi kanaldan izlenir?

95. Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Koşu, 17.15'te başlayacak. Heyecanlı anların yaşanacağı 95. Gazi Koşusu 14 televizyon kanalından sporseverler için canlı olarak yayınlanacak.
95. Gazi Koşusu D-Smart ve TAY TV üzerinden izlenebilecek. Gazi Koşusu 10.30'da TAY TV'de başlıyor. Koronavirüs nedeniyle koşu seyirciler olmadan gerçekleşecek.

PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Birinci olan 2 milyon 100 bin TL'yi almaya hak kazanacak. Yarışta 3 yaşlı safkan İngiliz tayları olacak. İkinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin ve beşinciye 105 bin TL verilecek.
Öte yandan yarışı birincilikle bitiren tay sahibi at sahibi primi, kayıt tutarı ve taksit ücretleri ile birlikte toplamda 3 milyon 134 bin 100 TL alacak.
Safkanın sahibi ile yetiştiricisi aynı kişi ise bahsi geçen tutara yetiştiricilik primi de ekleniyor ve böylece verilecek ücret 3 milyon 737 bin 850 TL'yi buluyor.
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