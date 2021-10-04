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A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı

04.10.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı

İSTANBUL (AA) - 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlılar, ilk 15 dakikası basına açık tutulan günün ikinci idmanını da iki grup halinde yaptı. Kulüp takımlarıyla oynadıkları maçlarda aldıkları süreler göz önünde bulundurularak ikiye ayrılan futbolcuların ilk grubu Stefan Kuntz ile yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte nezaretinde saha çalışması yaparken, diğer grup ise Busenkell eşliğinde salonda çalıştı. Kaleciler ise antrenör Michael Rechner gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Seyahat programları nedeniyle kampa geç dahil olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Orkun Kökçü ve Sinan Bolat antrenmanlarda yer almadı.

Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Ay-yıldızlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı

A Milli Futbol Takımı Antrenmanı
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