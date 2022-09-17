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A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

17.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki birinci etap hazırlık kampı başladı.

Milli takımın kampına 17 sporcu katılıyor. Sporcular, Amasya Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kamp, 26 Eylül'e kadar sürecek.

Milli takım antrenörü Gökhan Kaya, basın mensuplarına, verimli bir kamp geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiren Kaya, "Amasya'da dört milli takım kampımız olacak. İyi bir kamp dönemi geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Perihan Çınar ise kampın verimli geçeceğine inandığını belirterek, "Amasya'da olduğumuz için mutluyuz, güzel bir ev sahipliği var. Daha önce geldiğimizde de memnun ayrılmamızı sağladılar. Her şey güzel gidiyor, sıkı çalışmamız başladı. Antrenmanlarımız özveriyle devam edecek. Umarım şampiyonada güzel sonuç alırız ve mutlu döneriz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı Amasya’da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı Amasya’da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Amasya'da kampa girdi

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