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A Milli Takımımız için EURO 2024'te 1. torbada yer alma ihtimali doğdu! İşte ihtimaller denizi ve muhtemel rakipler...

19.11.2023 20:05 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda da iki maç oynandı. Galler, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan ise Letonya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu durum sonrasında EURO 2024 kura çekimi öncesi güncel torbalar ve muhtemel rakiplerimiz şekillendi. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, düzenlenen özel maçta Almanya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı - beyazlı ekibimizin bu zaferi esnasında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda iki maç oynandı.

HIRVATİSTAN KAZANDI, GALLER TAKILDI

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Hırvatistan, Letonya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve gruptaki liderlik şansını sürdürdü. Galler ise Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak liderlik şansını yitirdi.

GALLER'İN ŞANSI

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Galler, gruptan çıkmak için Türkiye'yi mağlup etmeyi ve Hırvatistan'ın Ermenistan karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

HIRVATİSTAN'IN LİDERLİK İHTİMALİ

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Hırvatistan ise liderlik için Ermenistan'ı mağlup etmek zorunda. Hırvatların grubu 1. sırada bitirmesi için Türkiye'nin ise Galler karşısında sahadan yenilgiyle ayrılması gerekiyor.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN LİDERLİK DURUMU

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A Milli Takımımızın grubu lider olarak bitirebilmesi için ise Galler deplasmanından 1 puanla dönmesi yeterli olacak.

TÜRKİYE, BİRİNCİ TORBADA NASIL YER ALIR?

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Ay-Yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet alması durumunda EURO 2024'e 1. torbadan katılım sağlayabilir.

İlk senaryoda Belçika'nın Azerbaycan'ı yenmesi, İspanya'nın ise Gürcistan'a kaybetmesi gerekiyor. Danimarka'nın da Kuzey İrlanda'ya puan kaybetmesi gerekli. İkinci senaryoda ise İspanya'nın Gürcistan'ı mağlup etmesi, Belçika'nın Azerbaycan'a, Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya puan kaybetmesi ve Türkiye'nin Galleri 4-1 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor.

İŞTE GÜNCEL MUHTEMEL TORBALAR
Canlı Skor

GÜNCEL MUHTEMEL TORBALAR

1. TORBA

1. TORBA

ALMANYA

ALMANYA

PORTEKİZ

PORTEKİZ

BELÇİKA

BELÇİKA

FRANSA

FRANSA
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