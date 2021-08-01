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  4. A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ebrar Karakurt'un boyu kaç?

A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ebrar Karakurt'un boyu kaç?

01.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda performansıyla dikkat çekti. Karakurt, aldığı 18 sayı ile başarısını gözler önüne serdi. Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. Vakıfbank forması ile iki yıl üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları devam ederken performansıyla dikkat çeken sporculardan biri de küçük yaşta voleybola başlayan Ebrar Karakurt oldu. Karakurt, geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu İtalya'nın Novara takımında forma giydi. Geçen sezonda A Takım ile beraber antremanlara çıktı. İşte merak edilenler...

Ebrar Karakurt kimdir?

17 Ocak 2000 doğumlu Ebrar Karakurt 21 yaşındadır. Türk voleybolcu Karakurt'un boyu 1.96 metredir.
Karakurt, voleybola ilk adımını 12 yaşındayken VakıfBank Spor Kulübü'nde attı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
2000 doğumlu smaçör, geçen sezon A Takım ile beraber antrenmanlara çıktı.
Karakurt, U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu oldu. U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda Karakurt, 'En İyi Smaçör' ödülünü aldı.
2018'de VakıfBank A Takımı'na yükseldi. Karakurt, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ile 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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