Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için jandarmanın atlı timleri görev yapıyor.
Gölün çevresindeki yürüme alanları, piknik yerleri, ata ve faytona binme olanaklarıyla tatilcilerin ilgisini çeken Abant'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen atlı tim göreve başladı.
Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı 3 asayiş, 2 trafik, bir motosikletli ve arama kurtarma timiyle görev yapan atlı timler, parkın etrafında sürekli devriye görevi yürütüyor.
Atlı timler tatilcilerden de ilgi görüyor. Çocuklarıyla atları seven tatilciler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.
Abant'ta jandarmanın atlı timleri göreve başladı
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