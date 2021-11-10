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Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

10.11.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.

Tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

Bölgede bulunan otellerin müşterileri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler, sonbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı tabiat parkındaki güzel manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

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