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ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

19.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Funda Çelik: - "Alperen artık kendi yaşıtları gibi bir çocuk. Kendi yaşıtları gibi kulaklara sahip ve duyabiliyor"

İZMİR (AA) - İzmir'de kulakları kapalı doğan ve düzenlenen yardım kampanyasından elde edilen gelirle ikinci kez gittiği ABD'de geçirdiği operasyonla sağ kulağı da açılan Funda-Köksal Çelik çiftinin 4 yaşındaki oğulları Alperen Çelik, sağlığa kavuşmasının ardından İzmir'e döndü.

Anne Funda Çelik, Bornova ilçesindeki evlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alperen'in ameliyatının Türkiye'de yapılamaması nedeniyle tedaviyi yurt dışında aradıklarını belirtti.

Alperen'in geçirdiği ameliyatlarla en küçük sesleri dahi duyabilir hale geldiğini anlatan Çelik, "Önce sol kulağımız ameliyat edilmişti. Sağ kulağımız için de büyük bir mücadele verdik. O mücadeleyi de atlattık. ABD'den yeni döndük. 9 saat süren bir ameliyat oldu. Sağ kulak biraz zorladı ancak kulağımız şimdi çok iyi." dedi.

Kulakları olmayan oğlu için geçmişte günlerce ağladığını, en çok da çocuğunun başka çocuklarca alaya alındığında üzüldüğünü anlatan Çelik, "Alperen artık kendi yaşıtları gibi bir çocuk. Kendi yaşıtları gibi kulaklara sahip ve duyabiliyor. Hiçbir şekilde artık kaçmıyor." diye konuştu.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Çelik, "Herkes yanımızdaydı, Alperen kulağına kavuşsun, duysun diye" ifadelerini kullandı.

İzmir'de kulakları kapalı doğan Alperen Çelik'in ABD'de gerçekleşecek ameliyatı için ailesi yardım kampanyası düzenlemişti. Kampanyada toplanan 99 bin dolar ile Alperen Çelik, bu yıl şubat ayında ilk ameliyatını olmuş, açılan sol kulağıyla ilk kez duymaya ve konuşmaya başlamıştı. Aile, sağ kulağı için de kampanya başlatmış ve toplanan 103 bin 500 dolar ile 5 Eylül'de ABD'ye gitmişti.

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

- Anne Funda Çelik: - "Alperen artık kendi yaşıtları gibi bir çocuk. Kendi yaşıtları gibi kulaklara sahip ve duyabiliyor"

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

ABD'de kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen, sağlığına kavuştu

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Anahtar Kelimeler:
Kulak ameliyat abd

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