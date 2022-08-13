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  4. Abdullah Avcı, Edin Visca'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı!

Abdullah Avcı, Edin Visca'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı!

13.08.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'ün 71. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti. Bordo - mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından maçta sakatlanan Edin Visca ve takımın durumu hakkında konuştu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e ikide ikiyle başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor maçı sonrası Edin Visca'nın durumu, mücadeledeki performansları ve Kopenhag maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"VISCA İÇİN 3-4 AY KONUŞULUYOR"

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"Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin, çok iyi bir profesyon. Gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız. Edin iyi bir profesyonel olduğu için hızla dönecektir. Bu galibiyet ona armağan olsun. O geldiğinden bu yana kupalar kazandık. Çok geçmiş olsun."

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN..."

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"Taraftar bıraktığı yerden devam ediyor. Biz de bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 2 maç 6 puan. En geniş alanda oynayan takım Hatayspor. İlk yarı itibarıyla kaleciyle 3'lü kurup bekleri çok derine gönderiyorlar. Baskıyı merkeze yönlendirdiğimizde kontrolü aldık. Bizim gibi takımın topa daha fazla sahip olması, pas verirken acele etmemesi gerekiyordu. Topu rakibe verdik ama El Kaabi'nin fantastik vuruşu hariç pozisyon vermedik. Ne zaman doğru oynarsak pozisyona giriyoruz. Benim ve ekibim adına bu oyunu biraz daha domine oynamamız gerekir. Bu kadar zor olmamalı. Bütününde kazanmak zor."

"2 MAÇ, 3 GOL, 6 PUAN"

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"Bu ligde kolay maç yok. Her rakibin planları var. 2 maç 3 gol 6 puan, gol yemeden devam ediyoruz. Daha iyisini yapmamız lazım."

"HEDEFLERE ULAŞIYORUZ"

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"Salı günü biliyorsunuz, hem ülke futbolu, hem bizim adımıza önemli bir maça çıkıyoruz. Sezon başından beri koyduğumuz hedeflere ulaştık. Süper Kupa'yı aldık. 2'de 2 yaparak başladık."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak, oralarda bulunmak çok önemli. Yarından itibaren Danimarka'ya en iyi şekilde hazırlanacağız."

"İYİ DÖNECEĞİZ"

"Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum."

"DÜNYA KUPASI PROGRAMIMIZ HAZIR"

"Biz şimdiden Dünya Kupası programımızı yaptık. Kim ne zaman izin alacak, kamplar nasıl olacak hepsini ayarladık."

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

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Abdullah Avcı Trabzonspor Edin Visca son dakika haberleri
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