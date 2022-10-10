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  4. Abdullah Avcı maç sonu esti gürledi! "Beni protesto edin"

Abdullah Avcı maç sonu esti gürledi! "Beni protesto edin"

10.10.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Bordo-mavililer'in tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürdü. 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle tamamlanırken, mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN O SÖZLERİ

"BİZE YAKIŞACAK OYUNU OYNAMADIK"

"BİZE YAKIŞACAK OYUNU OYNAMADIK"
"İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı aslında. Rakibe belki bir şey vermedik ama bize yakışacak oyunu oynayamadık. Baskının ya da kendilerinde hissettikleri baskı, 2-3 pasta topu kaybetmeleri..."

"İLK YARIYI ÇÖPE ATTIK"

"İLK YARIYI ÇÖPE ATTIK"
"İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya gerek yok, bunlar ispatlanmış ve hepsi değerli oyuncular."

"OYUNCU AKLINA SAHİP OLACAK"

"OYUNCU AKLINA SAHİP OLACAK"
"İkinci yarı rakip sahada oynandı. Daha baskılı bir oyun vardı. Ben yine ilk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi olmasına rağmen daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu bir kere oyun aklına sahip olacak. Kendini ispatlamayacak. İspatlamak için bir şeye soyunmayacak."

"KAZANSAK LİDER OLACAKTIK"

"KAZANSAK LİDER OLACAKTIK"
"Telaşa sahanın içinde neden oluyor. Erken final pasları veya kısa orta yapman gereken yerde şut atman gibi, kapalıysa fırsatı başka yerde araman gibi. Bunları çalışan eden takımız. Kazansak da bunu yine net bir şekilde söyleyecektim. Kazandığımız takdirde lider olacaktık."

"ÖZELEŞTİRİ YAPIYORUZ"

"ÖZELEŞTİRİ YAPIYORUZ"
"Biz özeleştiri yapacağız teknik ekip olarak. Oyuncu da özeleştiri yapacak. Sitem değil bu, bir rica. Biz geçen sene taraftarımızla beraber hücum savunma beraber yaparak şampiyon olduk. Onların geçen seneki şampiyonlukta inanılmaz payları var."
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