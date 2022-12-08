Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transfer an meselesi! Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

Suudi Al-Nasr Kulübü'nün teknik direktörü Fransız Rudi Garcia, Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'ı yerden yere vurdu. Brezilya'ya attığı golden sonra formasını çıkartarak kırmızı kartla oyun dışına alınan yıldız oyuncu için flaş ifadeler kullandı.
Suudi Arabistan'ın başkent takımı Al-Nassr'da forma giyen Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncu hakkında Al-Nassr'daki hocası ilginç ifadeler kullandı.
Al-Nassr teknik direktörü Rudy Garcia, Fransız kanalına verdiği röportajda Aboubakar için, "Yaptığı hareket aptalca ve düşüncesizce. O anda tek düşündüğü şey kendi egosunu tatmin etmek. Golü ve galibiyeti arkadaşlarıyla değil kendi başına kutladı. Bu yaptığı hareket oldukça iticiydi. Çok bencil bir oyuncu ve egoist. Kötü özellikleri o kadar fazla ki, üst düzey bir takımda oynayamadı." dedi.
Al-Nassr hocası Aboubakar için inanılmaz derecede sert konuşmasının ardından otoriteler Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye imza atmasına an meselesi olarak bakıyor. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını bildiği için böyle konuştuğu iddia edilen Rudy Garcia'nın yeni forvet arayışlarına da başladığı iddia edildi.