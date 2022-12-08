Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transfer an meselesi! Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

"APTAL, DÜŞÜNCESİZ!"

Al-Nassr teknik direktörü Rudy Garcia, Fransız kanalına verdiği röportajda Aboubakar için, "Yaptığı hareket aptalca ve düşüncesizce. O anda tek düşündüğü şey kendi egosunu tatmin etmek. Golü ve galibiyeti arkadaşlarıyla değil kendi başına kutladı. Bu yaptığı hareket oldukça iticiydi. Çok bencil bir oyuncu ve egoist. Kötü özellikleri o kadar fazla ki, üst düzey bir takımda oynayamadı." dedi.