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Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transfer an meselesi! Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

08.12.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamerun'un yıldız golcüsü Aboubakar'ın Fenerbahçe ile anılması Türk futbolunda büyük yankı uyandırmıştı. Dünya Kupası'nda özellikle Brezilya'ya attığı golden sonra ülkesinde de gündem olan Aboubakar'a Suudi Al-Nasr teknik direktörü Rudy Garcia'dan olay sözler söylendi.

Suudi Al-Nasr Kulübü'nün teknik direktörü Fransız Rudi Garcia, Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'ı yerden yere vurdu. Brezilya'ya attığı golden sonra formasını çıkartarak kırmızı kartla oyun dışına alınan yıldız oyuncu için flaş ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Suudi Arabistan'ın başkent takımı Al-Nassr'da forma giyen Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncu hakkında Al-Nassr'daki hocası ilginç ifadeler kullandı.

"APTAL, DÜŞÜNCESİZ!"

"APTAL, DÜŞÜNCESİZ!"

Al-Nassr teknik direktörü Rudy Garcia, Fransız kanalına verdiği röportajda Aboubakar için, "Yaptığı hareket aptalca ve düşüncesizce. O anda tek düşündüğü şey kendi egosunu tatmin etmek. Golü ve galibiyeti arkadaşlarıyla değil kendi başına kutladı. Bu yaptığı hareket oldukça iticiydi. Çok bencil bir oyuncu ve egoist. Kötü özellikleri o kadar fazla ki, üst düzey bir takımda oynayamadı." dedi.

TAKIMDAN AYRILACAĞININ SİNYALLERİ

TAKIMDAN AYRILACAĞININ SİNYALLERİ

Al-Nassr hocası Aboubakar için inanılmaz derecede sert konuşmasının ardından otoriteler Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye imza atmasına an meselesi olarak bakıyor. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını bildiği için böyle konuştuğu iddia edilen Rudy Garcia'nın yeni forvet arayışlarına da başladığı iddia edildi.

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Senegal aboubakar fenerbahçe

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