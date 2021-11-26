Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya yıllar sonra ortaya çıktı! O artık yetişkin bir kadın

Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.

1978, İstanbul doğumlu olan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı.

Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya, artık yetişkin bir kadın.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.