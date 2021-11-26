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  4. Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya yıllar sonra ortaya çıktı! O artık yetişkin bir kadın

Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya yıllar sonra ortaya çıktı! O artık yetişkin bir kadın

26.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur'un başrolünde oynadığı ve bir döneme damga vuran "Acemi Cadı" adlı dizide 'Rüya' karakterine hayat veren oyuncu İrem Erkaya, uzun süredir gözlerden uzak duruyor. Acemi Cadı dizisinin 'Rüya'sı olarak hafızalara kazınan Erkaya'nın, şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor.

Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya, artık yetişkin bir kadın.

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1978, İstanbul doğumlu olan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı.

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Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.
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İrem Erkaya'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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