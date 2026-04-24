Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe kritik mücadelede maçta karşı karşıya gelecek.
Türkiye TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Yasin Kol'un düdük çalacağı duyuruldu.
Bu atama birçok tartışmayı da beraberinde getirirken eski hakemlerden Mustafa Çulcu konuyla alakalı sert eleştirilerde bulundu.
"Hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Başarılar dilerim. Son 8 derbiye baktığımızda, bir maç genç jenerasyondan FIFA hakemi Ozan Ergün ve bir diğer maç FIFA olmayan Ali Yılmaz, geri kalan tüm derbilerde FIFA olmayan Yasin Kol var."
"Bu durum tabii ki Kol adına onur ve gurur verici. 7 FIFA kokartlı hakem evde oturup çekirdek çitlerken FIFA olmayan Kol derbilerde cirit atıyor! Helal olsun Kol'a."
"Başta hafta sonu Yunanistan derbisini yöneten Elit hakem Halil Umut Meler olmak üzere tüm FIFA hakemlerine "O kokartları göğsünüzde aksesuar olarak mı taşıyor, kendinizi hiç mi sorgulamıyor ve bu durumdan hiç mi utanç duymuyorsunuz?" diye soruyorum."
"Kol'un bugüne kadar ki performansına baktığımızda ise mükemmel maçlar yöneterek mi bu derbilerin değişmez ismi oldu? İşte bu konu tartışılır.."
"İki sezon önce bir alt lige düşmüş, yabancı dil ve atletizm sorunları yaşayan bir hakem, maçları zaman zaman kendi kuralları ile bazen iki-üç topla oynatma özgürlüğü olan, görmediği halde 35-40 metreden majör kararlar verebilen, notu düşük olmasına rağmen ertesi gün maç alabilen, düşük notu veren gözlemcinin 1-1.5 ay dinlendirilmesine ortam hazırlayanlara muhtaç olmak!"
