Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken mücadelede Yasin Kol'un düdük çalacağının duyurulması tepkileri de beraberinde getirmişti. Eski hakem Mustafa Çulcu konuyla alakalı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe kritik mücadelede maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Yasin Kol'un düdük çalacağı duyuruldu.

Bu atama birçok tartışmayı da beraberinde getirirken eski hakemlerden Mustafa Çulcu konuyla alakalı sert eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

"SON 6 DERBİDE O VAR" 

Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz? G1

"Hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Başarılar dilerim. Son 8 derbiye baktığımızda, bir maç genç jenerasyondan FIFA hakemi Ozan Ergün ve bir diğer maç FIFA olmayan Ali Yılmaz, geri kalan tüm derbilerde FIFA olmayan Yasin Kol var."

"DERBİLERDE CİRİT ATIYOR" 

Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz? G2

"Bu durum tabii ki Kol adına onur ve gurur verici. 7 FIFA kokartlı hakem evde oturup çekirdek çitlerken FIFA olmayan Kol derbilerde cirit atıyor! Helal olsun Kol'a."

﻿"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?" 

Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz? G3

"Başta hafta sonu Yunanistan derbisini yöneten Elit hakem Halil Umut Meler olmak üzere tüm FIFA hakemlerine "O kokartları göğsünüzde aksesuar olarak mı taşıyor, kendinizi hiç mi sorgulamıyor ve bu durumdan hiç mi utanç duymuyorsunuz?" diye soruyorum."

"BU KONU TARTIŞILIR" 

Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz? G4

"Kol'un bugüne kadar ki performansına baktığımızda ise mükemmel maçlar yöneterek mi bu derbilerin değişmez ismi oldu? İşte bu konu tartışılır.."

"MUHTAÇ OLMAK!"

Açtı ağzını yumdu gözünü! Yasin Kol atamasına bir tepki de ondan: Hiç mi utanmıyorsunuz? G5

"İki sezon önce bir alt lige düşmüş, yabancı dil ve atletizm sorunları yaşayan bir hakem, maçları zaman zaman kendi kuralları ile bazen iki-üç topla oynatma özgürlüğü olan, görmediği halde 35-40 metreden majör kararlar verebilen, notu düşük olmasına rağmen ertesi gün maç alabilen, düşük notu veren gözlemcinin 1-1.5 ay dinlendirilmesine ortam hazırlayanlara muhtaç olmak!"

Anahtar Kelimeler:
Hakem Yasin Kol Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
