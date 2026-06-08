Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın nişanlısı Sevcan Orhan gündemde!

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Duman hakkında, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılma kararı da verildi. Görkem Duman'ın tutuklanması sonrası özel hayatı da merak edildi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Bir süre önce tatil sebebiyle gündeme gelen çift düğün için de tarih vermişti.

Orhan, "Eylül ayında düğün yapmayı düşünüyoruz. Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım. Gelenek neyse yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından gözler Sevcan Orhan'a çevrildi. Orhan konserlerine hız kesmeden devam etme kararı alırken sahneden paylaşımlarına da devam etti.

Sevcan Orhan'a konserlerinde büyük destek ve ilgi vardı.