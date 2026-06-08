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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın nişanlısı Sevcan Orhan gündemde!

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın nişanlısı da merak edildi. Kısa süre Duman ile nişanlanan Sevcan Orhan konserlerini iptal etmedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın nişanlısı Sevcan Orhan gündemde!

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Duman hakkında, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılma kararı da verildi. Görkem Duman'ın tutuklanması sonrası özel hayatı da merak edildi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Bir süre önce tatil sebebiyle gündeme gelen çift düğün için de tarih vermişti.

Orhan, "Eylül ayında düğün yapmayı düşünüyoruz. Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım. Gelenek neyse yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ın nişanlısı Sevcan Orhan gündemde! 1

Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından gözler Sevcan Orhan'a çevrildi. Orhan konserlerine hız kesmeden devam etme kararı alırken sahneden paylaşımlarına da devam etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ın nişanlısı Sevcan Orhan gündemde! 2

Sevcan Orhan'a konserlerinde büyük destek ve ilgi vardı.

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Sevcan Orhan
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