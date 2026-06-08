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Aziz Yıldırım kazandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası: "Yüzde yüz o isim geliyor..."

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sona erdi. Efsane başkan Aziz Yıldırım tekrar göreve geldi. Yıldırım'ın göreve gelmesinin hemen ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler'den sarı-lacivertlilerin teknik direktör tercihine yönelik çarpıcı tahmin geldi.

Aziz Yıldırım kazandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası: "Yüzde yüz o isim geliyor..."
Burak Kavuncu

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki şifrelerini çözdü. Çelikler, "Hoca yüzde yüz Aykut Kocaman olacak, ekibine Volkan Demirel, Kuyt ve Dzeko girecek. Takımı arkadan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman yönetecek" iddiasında bulundu.

"HOCA YÜZDE YÜZ AYKUT KOCAMAN, YARDIMCILARI İSE..."

Aziz Yıldırım kazandı! İşte Fenerbahçe nin yeni hocası: "Yüzde yüz o isim geliyor..." 1

Yeni dönemde futbol aklının nasıl şekilleneceğini net bir dille ifade eden Serdar Ali Çelikler, kulübenin eski bir efsaneye emanet edileceğini iddia etti. Çelikler, "Teknik direktörün yüzde yüz Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Ekibinde ise Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Edin Dzeko gibi camianın yakından tanıdığı isimler yer alabilir. Sportif direktörlük koltuğuna ise Oğuz Çetin oturur" dedi.

KULÜBÜN ARKASINDAKİ ÜÇLÜ: "OĞUZ, AYKUT VE RIDVAN YÖNETECEK"

Aziz Yıldırım kazandı! İşte Fenerbahçe nin yeni hocası: "Yüzde yüz o isim geliyor..." 2

Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki fikir önderlerine de değinen ünlü yorumcu, saha dışındaki akıl hocasını da açıkladı. Yıldırım, "Rıdvan Dilmen bu yeni yönetimin fikri önderlerinden biri. Kendisi resmi bir görev almayacak ama bu sene Fenerbahçe’yi Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen üçlüsü yönetecek." ifadelerinde bulundu.

"VEDAT MURIQI’İ HEMEN ALIRLAR, SARR VE GUIRASSY LİSTEDE"

Aziz Yıldırım kazandı! İşte Fenerbahçe nin yeni hocası: "Yüzde yüz o isim geliyor..." 3

Transfer operasyonlarına dair de somut isimler veren Çelikler, hücum ve savunma hattı için beklediği hamleleri sıraladı. Çelikler, "Transfer tarafında Vedat Muriqi’i hemen kadroya katarlar. Volkan Demirel’in çok istediği Malang Sarr’ın stoper hattına eklenebileceğini, ayrıca bir sağ bek takviyesi yapılacağını ve Serhou Guirassy’nin de güçlü ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"AZİZ YILDIRIM'IN YERİNDE OLSAM HAKAN VE MERİH'İ ALIRDIM"

Aziz Yıldırım kazandı! İşte Fenerbahçe nin yeni hocası: "Yüzde yüz o isim geliyor..." 4

Hakan Safi yönetiminin telaffuz ettiği isimler üzerinden Aziz Yıldırım’a da tavsiyelerde bulunan ünlü yorumcu, "Hakan Çalhanoğlu, Aziz Yıldırım tarafından da transfer edilebilir. Ben de olsam transfer ederim, Türk Milli Takımı'nın kaptanını ortada bırakmam. Aziz Yıldırım’ın yerinde olsam, Hakan bey gerçekten anlaştıysa ya Hakan Çalhanoğlu ya da Merih Demiral’ı mutlaka takıma katmaya çalışırdım. Hatta mümkünse ikisini birden alırım" diyerek sözlerini noktaladı.

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Aziz Yıldırım Vedat Muriqi Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu Serdar Ali Çelikler fenerbahçe Serhou Guirassy
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