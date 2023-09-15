Acun Ilıcalı bir Survivor yarışmacını daha açıkladı! Şampiyon Nefise Karatay da yarışmada

Survivor 2024'ü yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı son açıklamasında 2023 şampiyonu Nefise Karatay'ın bu yıl All Star'da olacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı açıklamasında "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum" dedi.
"Survivor yarışmacıları kimler olacak?" sorusu da merak ediliyor. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor yarışmacıları...
Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:
"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."
"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"
"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."
"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."
"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."