Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çok sert yanıt! "Gözümün içine baka baka yalan söylüyor"

"POZİSYONLARI TARTIŞALIM DİYEN BİZ MİYİZ, MEYDAN OKUYAN BİZ MİYİZ?"

"Geçtiğimiz hafta komik bir olay oldu, Bunu bir daha açıklayayım. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz, meydan okuyan biz miyiz? Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Teklif Galatasaray'dan geldi. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona, geçen sezona yabancı hakemler gelsin baksın' dedi. Biz de kabul ettik, 'Böyle bir teklifi kabul ediyoruz' dedik.

Devamında İbrahim Hatipoğlu, benle 1-2-3 hafta görüştü. Konuştuk, görüştük ve en son kendisinden gelen teklif, milli arada olsun dedi. Buna da tamam dedik. Tartışılacak bir konu yok. Kimse sağa sola çekmesin. Milli araya girerken sordular basından, ben de tweet attım, milli takım arasında pozisyonlara bakacağız. Bir yalan, bir saygısızlık var mı?

Sevgili Hatipoğlu'ndan, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorsun. Yalan söylüyor."



