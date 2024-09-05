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Acun Ilıcalı'dan romantik sözler! "Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 22:25
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Yılın düğünü geçtiğimiz gün gerçekleşti. 4 yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünya evine girdi. Herkesin konuştuğu düğünden detaylar ortaya çıkıyor. Düğünü Çağla Altunkaya için yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı'nın dikkat ettiği küçük detaylara kimse inanamadı. İşte Acun Ilıcalı'nın romantik halleri...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturdu. Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen nikâh törenine ünlü isimler akın akın geldi. Siyah giyinme kuralının bulunduğu törende şıklık yarışı da yaşandı.

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Ilıcalı, hayatını Altunkaya ile birleştirirken, nikâh törenine dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.  Çiftin nikah şahitlerini Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.

Düğüne futbol dünyasından birçok ünlü isim de katıldı. Acun Ilıcalı’yı bu mutlu gününde Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı. Düğüne katılanlar arasında Esat Yontuç, Hülya Avşar, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Oğulcan Engin gibi isimler de vardı.

ACUN ILICALI'DAN ROMANTİK İTİRAF!

ACUN ILICALI'DAN ROMANTİK İTİRAF!

Bir ömür boyu mutluluğa sürat teknesiyle giriş yaptıkları Esma Sultan Yalısı'nda 'evet!' diyen Acun ve Çağla çiftinin o anları sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. 

Düğünden sonra devam eden After Party'de eğlence tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı'dan bir itiraf geldi!

"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O 'küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım.' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim." diyerek tüm gecenin organizasyonunu ve ince düşünülmüş detayları anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya düğün
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