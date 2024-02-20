Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söyledi! Akla Mesut Özil geldi

Survivor All Star’a yeni yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Batuhan ve Ayşe Yüksel iddialarından sonra Acun Ilıcalı tanıtımda söyledikleriyle herkese heyecanlandırdı.
Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı geleyim mi dedi, 'gel' dedim. Sercanlar iyi takım var oynayalım o da sağ olsun kırmadı gelecek" dedi.
Sercan ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." diyerek ismi açıkladı.
Fragmanda o anlarda tüm yarışmacıların çok şaşırdığı gösterildi.
Bu gizemli ismin Mesut Özil olabileceği yönünde iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Mesut Özil geçtiğimiz günlerde yoğun tempoda spor yaptığı anları da paylaşmıştı.