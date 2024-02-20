MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söyledi! Akla Mesut Özil geldi

Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söyledi! Akla Mesut Özil geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2024 08:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star’ın yeni bölüm fragmanından Acun Ilıcalı'nın verdiği haber herkesi heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söylerken akla Mesut Özil geldi. Özil geçtiğimiz günlerde dünya basınında değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor All Star’a yeni yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Batuhan ve Ayşe Yüksel iddialarından sonra Acun Ilıcalı tanıtımda söyledikleriyle herkese heyecanlandırdı.


Youtube

MESUT ÖZİL İDDİASI

Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı geleyim mi dedi, 'gel' dedim. Sercanlar iyi takım var oynayalım o da sağ olsun kırmadı gelecek" dedi.

Sercan ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." diyerek ismi açıkladı.

Fragmanda o anlarda tüm yarışmacıların çok şaşırdığı gösterildi.

Bu gizemli ismin Mesut Özil olabileceği yönünde iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Mesut Özil geçtiğimiz günlerde yoğun tempoda spor yaptığı anları da paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil Acun Ilıcalı söyledi
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu!

Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu!

Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?

Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?

Adına kayıtlı 550 telefon hattı açıldı! ‘8-10 sefer nezarethaneye bile düştü ama…’

Adına kayıtlı 550 telefon hattı açıldı! ‘8-10 sefer nezarethaneye bile düştü ama…’

Aile boyu Kadirov Kabinesi!

Aile boyu Kadirov Kabinesi!

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.