İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi yeni füze üssünü ziyaret etti.

YENİ FÜZE FIRLATMA PLATFORMU TANITILDI

Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile füze fırlatma rampalarının sergilendiği görüntülerde, sıvı yakıtla çalışan roketler için aynı anda iki balistik füze fırlatabilen yeni bir füze fırlatma platformu da tanıtıldı.

"BU GÜCÜ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Ziyaret esnasında konuşan Tuğgeneral Musevi, İran lideri Mücteba Hamaney'in emirlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu gücü kullanmaktan ve tehditlerle yüzleşmekten çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İran, son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altında inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergiliyor.