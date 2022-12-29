Acun Ilıcalı, İbrahim Tatlıses, Müge Anlı ve dahası... 2022 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 2022 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimlerini sıraladı. 2022 yılına en çok damga vuran isimler arasında ilk akla gelenler Hadise, Gülşen, Aleyna Tilki ve İbrahim Tatlıses...

Bakalım listede kimler var... İşte 2022'nin çok konuşulan isimleri...