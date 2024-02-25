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  4. Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a sözleri sosyal medyayı salladı! "İki ayrı kimlik var ortada..."

Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a sözleri sosyal medyayı salladı! "İki ayrı kimlik var ortada..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 08:35
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Survivor'da geçtiğimiz hafta Hakan ile ettiği kavgalar gündeme gelen Ogeday yine adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı Survivor tanıtımında Ogeday'a söylediği sözlerle gündeme geldi.

Survivor tanıtımında Acun Ilıcalı'nın Ogeday' sözledikleri sosyal medyayı salladı. Sık sık hem kendi takımından isimlerle hem de karşı takımdan isimlerle girdiği kavgalarla dikkat çeken Ogeday Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası şaştı kaldı.


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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı Survivor fragmanında Ogeday'a "Geçen seferki senin yarışmanla şu ana bakarsak 2 ayrı kimlik var ortada. Ya bir şeyler derinlerde saklıydı sende ya da oylama yok diye mi rahatsız burada?" dedi.

O anlar sosyal medyada hızla gündeme geldi. İşte Ogeday'a dair yapılan yorumlardan bazıları...

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