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Acun Ilıcalı'nın Ronaldinho hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada ayaklandı! Kampanya başlattılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmasına Ronaldinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada bir kampanya başlattı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'nun Survivor 2024 All-Star'da gösteri maçına katılacağını duyurmuştu. Ilıcalı açıklamasında "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

ronaldinho

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu da bilinen Ilıcalı'nın bu açıklamaları sonrası sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar oldukça heyecanlanırken 'Ronaldinho'yu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına soktu.

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