Acun Ilıcalı'nın takımında top koşturan Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor

Bursaspor altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Fenerbahçe, Alanyaspor gibi takımlarda forma giyen ve İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, son olarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutmuştu.