Acun Ilıcalı'nın takımında top koşturan Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor

Bursaspor altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Fenerbahçe, Alanyaspor gibi takımlarda forma giyen ve İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, son olarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutmuştu.
İngiltere kariyeri oldukça iyi başlayan Ozan Tufan, Bristol City ve Burnley müsabakalarında attığı gollerle taraftarların desteğini almıştı. Ozan Tufan, Championship'in 5'inci haftasında oynanan West Bromwich Albion maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.
Tecrübeli oyuncu için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki yüksek tempoya uyum sağlayamayan ve bunu her fırsatta dile getiren Ozan Tufan, Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'e haber yolladığı öne sürülmüştü.
Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş ilk bombasını Ozan Tufan ile patlatmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Şenol Güneş, yönetimden eski öğrencisinin kadroya katılmasını istedi.
İngiltere 2. Lig ekibi Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan, Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Ozan, Beşiktaş'tan gelecek teklife olumlu yaklaşıyor ve Şenol hoca ile çalışmak istiyor.
Bu sezon Hull City formasıyla 36 resmi maçta forma giyen Ozan Tufan, 5 gollük bir katkı sağladı.