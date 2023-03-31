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  4. Acun Ilıcalı'nın takımında top koşturan Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor

Acun Ilıcalı'nın takımında top koşturan Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor

31.03.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin yolunu tutan tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, burada istediği performansı bir türlü sergileyemezken, takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. İddiaya göre Tufan, Türkiye'ye geri dönüyor. İşte detaylar...

Bursaspor altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Fenerbahçe, Alanyaspor gibi takımlarda forma giyen ve İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, son olarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutmuştu.

SAKATLIK SONRASI...

SAKATLIK SONRASI...

İngiltere kariyeri oldukça iyi başlayan Ozan Tufan, Bristol City ve Burnley müsabakalarında attığı gollerle taraftarların desteğini almıştı. Ozan Tufan, Championship'in 5'inci haftasında oynanan West Bromwich Albion maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.

GÜNEŞ'E HABER YOLLADI

GÜNEŞ'E HABER YOLLADI

Tecrübeli oyuncu için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki yüksek tempoya uyum sağlayamayan ve bunu her fırsatta dile getiren Ozan Tufan, Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'e haber yolladığı öne sürülmüştü.

ŞENOL GÜNEŞ OLUMLU BAKIYOR

ŞENOL GÜNEŞ OLUMLU BAKIYOR

Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş ilk bombasını Ozan Tufan ile patlatmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Şenol Güneş, yönetimden eski öğrencisinin kadroya katılmasını istedi. 

DÖNMEK İSTİYOR

DÖNMEK İSTİYOR

İngiltere 2. Lig ekibi Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan, Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Ozan, Beşiktaş'tan gelecek teklife olumlu yaklaşıyor ve Şenol hoca ile çalışmak istiyor.

36 MAÇTA 5 GOL

36 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon Hull City formasıyla 36 resmi maçta forma giyen Ozan Tufan, 5 gollük bir katkı sağladı.

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