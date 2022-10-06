Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Kulübün başkanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin Wigan maçı öncesi tribünden Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı. Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Martins, Ağustos 2022'den bu yana takım çalıştırmıyordu. Ilıcalı'nın anlaşmaya vardığı Martins'in resmi duyurusu 1-2 gün içinde yapılacak.

Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçın 'ın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübü kararını verdi ve yeni hocayla anlaşma sağladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." dedi.