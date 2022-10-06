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  4. Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

06.10.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Hull City'nin yeni teknik direktörünü resmen açıklamış oldu.

Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçın'ın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübü kararını verdi ve yeni hocayla anlaşma sağladı.

ACUN ILICALI KENDİSİ PAYLAŞTI

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Kulübün başkanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin Wigan maçı öncesi tribünden Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı. Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Martins, Ağustos 2022'den bu yana takım çalıştırmıyordu. Ilıcalı'nın anlaşmaya vardığı Martins'in resmi duyurusu 1-2 gün içinde yapılacak.

PEDRO MARTINS'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

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Olimpiakos - 18/19 - 22/23
Vit. Guimarães - 16/17 - 17/18
Rio Ave FC - 13/14 - 15/16
Marítimo - 10/11 - 13/14
Marítimo B - 09/10 - 10/11
Espinho - 09/10 - 09/10
Lus. Lourosa - 07/08 - 08/09
União Lamas - 06/07 - 06/07
Belenenses (Yardımcı antrenör) - 05/06 - 05/06

HULL CITY'DE SHOTA DÖNEMİ SONA ERDİ

YOLLAR RESMEN AYRILDI

YOLLAR RESMEN AYRILDI
Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." dedi.

SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ

SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ
Takımın başına 27 Ocak 2022 yılında geçen Shota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı Hull City'de 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.10 maç başına puan ortalaması yakaladı.

DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Shota Arveladze'nin kulüp sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak Ilıcalı'nın bu kararı reddettiği öne sürülmüştü.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

SERGEN YALÇIN İDDİASI
Öte yandan Hull City'nin teknik direktör adayları arasında listenin en tepesinde Sergen Yalçın'ın yer aldığı iddia edildi. Hull City'nin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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