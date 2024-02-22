Acun Ilıcalı X'teki Survivor izleyicilerini Dominik'e davet etti! Paylaşımı gören fanlar çıldırdı

Heyecanın ve kavganın hiç eksilmediği Survivor All Star'da yarışmalarda da inanılmaz anlar yaşanıyor. Büyük mücadelelerin yaşandığı Survivor sosyal medya X'in de gündeminden düşmüyor.

Son olarak bir grup Survivor izleyicisi yarışmaları izledikleri anları paylaşıp "Acun abi benden daha heyecanlı izleyicin varsa kapışmak isterim" dedi.

Acun Ilıcalı ise bu paylaşıma yanıt olarak "Eğer zamanınız uygun olursa dördünüzü de Dominik’e davet ediyorum" deyince sosyal medya yıkıldı.

4 arkadaşı kıskanan Survivor fanlarının paylaşımları güldürdü. İşte o paylaşımlardan bazıları...

