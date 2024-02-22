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  4. Acun Ilıcalı X'teki Survivor izleyicilerini Dominik'e davet etti! Paylaşımı gören fanlar çıldırdı

Acun Ilıcalı X'teki Survivor izleyicilerini Dominik'e davet etti! Paylaşımı gören fanlar çıldırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada bir grup arkadaş Survivor izlerken çektikleri videoyu "Acun abi benden daha heyecanlı izleyicin varsa kapışmak isterim" notuyla paylaştı. Acun Ilıcalı ise bu 4 kişiyi Dominik'e davet edince Survivor fanları çıldırdı.

Heyecanın ve kavganın hiç eksilmediği Survivor All Star'da yarışmalarda da inanılmaz anlar yaşanıyor. Büyük mücadelelerin yaşandığı Survivor sosyal medya X'in de gündeminden düşmüyor.

Son olarak bir grup Survivor izleyicisi yarışmaları izledikleri anları paylaşıp "Acun abi benden daha heyecanlı izleyicin varsa kapışmak isterim" dedi.

Acun Ilıcalı ise bu paylaşıma yanıt olarak "Eğer zamanınız uygun olursa dördünüzü de Dominik’e davet ediyorum" deyince sosyal medya yıkıldı.

4 arkadaşı kıskanan Survivor fanlarının paylaşımları güldürdü. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Youtube

SURVIVOR FANLARI DURUR MU...

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Acun Ilıcalı sosyal medya ele
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